سميرة أحمد: أمي دعتلي زمان وقالتلي هتبقي نجمة .. ومشواري الفني أحلى حاجة حصلت

حلت الفنانة سميرة احمد ضيفة على الإعلامي محمود سعد في حلقة اليوم من برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار ".

وقالت سميرة أحمد :" تربيت في تحت الربع بالدرب الأحمر وانا بحن كتير للمكان اللي اتربيت فيه والجيران بيسألوا عليا لغاية النهاردة".

وتابعت سميرة أحمد :" لما كنا في الدرب الأحمر امي دعت لي وقالتلي هتوصلي وتبقي نجمة ".

واكملت سميرة أحمد :" مشواري الفني احلى حاجة حصلت في حياتي وطبيعي إن الواحد يكافح عشان يوصل للي هو عايزه".

لفتت سميرة أحمد :" والدي كان كاتب وخطاط وكان شغله قريب من باب الخلق وإحنا حبينا المنطقة دي والناس حبونا اوي".

