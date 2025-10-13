سميرة أحمد ضيفة "باب الخلق" مع محمود سعد .. صور

تحل الفنانة القديرة سميرة أحمد ضيفة علي برنامج باب الخلق، من تقديم الإعلامي محمود سعد.

الحلقة تم تصويرها داخل إحدى الحارات المصرية، حيث تتطرقت فيها الفنانة سميرة أحمد إلى نشأتها وبداية دخولها عالم الفن.

وكان آخر أعمال الفنانة سميرة أحمد هو مسلسل ماما في القسم، والذي عرض عام 2010، وشارك في بطولته عدد من الفنانين ابرزهم ياسر جلال ورانيا فريد شوقي ومحمود ياسين وأحمد فهمي وايناس النجار.

وتدور أحداث المسلسل حول مدوس يحاول إعادة العلاقات الطيبة بين ابناء صاحبة مدرسة ووالدتهم نتيجة بعض الظروف، إضافة إلى تقديم معالجة وحلول لعدد من مشكلات المجتمع بأسلوب كوميدي ساخر، والعمل من تأليف يوسف معاطي.