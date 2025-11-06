قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في فيديو ضرب مدرس لطلبة بفناء مدرسة

قرار النيابة الإدارية
قرار النيابة الإدارية
إسلام دياب

فتحت النيابة الإدارية تحقيقا في مقطع فيديو يرصد ضرب مدرس لطلاب في فناء مدرسة. 
 

وتنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول مقطع فيديو مصور على عددٍ من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٥، يظهر فيه أحد المدرسين وهو يعتدي على مجموعة من الطلاب بالضرب المبرح مستخدمًا عصًا خشبية داخل فناء إحدى المدارس، أثناء اليوم الدراسي؛ قامت المستشارة ماريان ميخائيل مدير النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة القسم الثالث، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من الأستاذ إسلام شعبان رئيس النيابة، و الأستاذة هند عرجاوي وكيل النيابة، وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وموجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، ومدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة.

 حيث استمعت النيابة لأقوال مدير المدرسة، والأخصائي الاجتماعي، ومشرف المدرسة، والطلاب المجني عليهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة ومشاهدة المقاطع المصورة للواقعة.

وقد أمرت النيابة بتكليف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإعداد تقرير تفصيلي بشأن الواقعة محل التحقيق، وضم ملف التحقيق الإداري للتحقيقات التي تجريها النيابة.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

مشاهد فنية| ماذا حرّك شكوك رواد السوشيال إلى ارتباط كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني؟

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات لفتت الأنظار لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني

رفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لأحمد فلوكس في المسجد الحرام

أحمد فلوكس رفقة ابنه

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة.. بنكهة مصرية أصيلة على سفرتك

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

