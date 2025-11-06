النيابة الإدارية تفتح تحقيقا في فيديو ضرب مدرس لطلبة بفناء مدرسة

فتحت النيابة الإدارية تحقيقا في مقطع فيديو يرصد ضرب مدرس لطلاب في فناء مدرسة.



وتنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد من تداول مقطع فيديو مصور على عددٍ من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء الموافق ٥ / ١١ / ٢٠٢٥، يظهر فيه أحد المدرسين وهو يعتدي على مجموعة من الطلاب بالضرب المبرح مستخدمًا عصًا خشبية داخل فناء إحدى المدارس، أثناء اليوم الدراسي؛ قامت المستشارة ماريان ميخائيل مدير النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة القسم الثالث، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من الأستاذ إسلام شعبان رئيس النيابة، و الأستاذة هند عرجاوي وكيل النيابة، وبصحبتهم مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وموجه أول التربية الاجتماعية بالمديرية، ومدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية المختصة.

حيث استمعت النيابة لأقوال مدير المدرسة، والأخصائي الاجتماعي، ومشرف المدرسة، والطلاب المجني عليهم، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة ومشاهدة المقاطع المصورة للواقعة.

وقد أمرت النيابة بتكليف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بإعداد تقرير تفصيلي بشأن الواقعة محل التحقيق، وضم ملف التحقيق الإداري للتحقيقات التي تجريها النيابة.



وجارٍ استكمال التحقيقات.