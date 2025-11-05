قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
وزير الزراعة: طفرة غير مسبوقة في الصادرات.. ونفتح أسواقًا جديدة حول العالم
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج السمعة الحسنة والبعد عن مواطن الشبهات
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة
حوادث

إحالة 2 من الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي للمحاكمة التأديبية

قرار النيابة
قرار النيابة
إسلام دياب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كلٍ من مسئول تحصيل مخالفات الهروب من المنافذ بإدارة الأقاليم بالجهاز التنفيذي للنقل الجماعي التابع لمحافظة الجيزة، ومدير الشئون المالية بذات الجهاز، للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية اختلاس الأول مبالغ مالية لنفسه من جهة عمله دون وجه حق، فضلا عن عددٍ من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.

كانت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول برئاسة المستشار عمرو الشرقاوي، تلقت بلاغ محافظة الجيزة مرفقًا به المذكرة المحررة من رئيس الجهاز التنفيذي للنقل الجماعي بالجيزة بشأن الواقعة.

وخلال التحقيقات التي باشرها عمرو حمد، وكيل أول النيابة، تحت إشراف المستشارة نيرمين حبيب، استمعت النيابة لأقوال رئيس الجهاز، وكلفت إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة بفحص الواقعة.

واطلعت النيابة على جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة، حيث كشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول قد اختلس لنفسه مبالغ مالية من جهة عمله، تمثلت في حصيلة الغرامات المالية المحصلة بموجب دفاتر التحصيل عهدته والمسلّمة إليه بمناسبة أعمال وظيفته والخاصة بالغرامات التي تُحصل من سائقي سيارات الأجرة المتهربين من سداد الرسوم التي يتم تحصيلها من منافذ الطرق.
كما ثبت قيامه بطلب وصرف 12 دفتر تحصيل واحتفاظه بها دون استخدام لمدة تقارب العام دون مسوغٍ قانوني، وتراخيه في اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بشأن تسليم دفاتر التحصيل المستخدمة إلى المخازن عقب انتهاء العمل بها.

كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهم الثاني إجراء المتابعة والإشراف على أعمال الأول؛ ما مكنه من ارتكاب تلك المخالفات.

وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المُتهميْن إلى المحاكمة التأديبية، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات المقررة نحو تحصيل قيمة المبالغ المختلسة وما يترتب عليها من آثار وفقًا لأحكام القانون، ومتابعة أعمال جميع المحصلين وأصحاب العهد، وإحكام الرقابة في إجراءات تسليم وتسلم الدفاتر المالية من المخازن.

كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة لما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.

كيف يهاجم الملح الجسم بصمت؟
طريقة عمل البانية الكدّاب | طعم البانية الأصلي بدون دجاج وبمكونات اقتصادية
طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي
أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف
ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

