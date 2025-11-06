وفاة مدير الإنتاج بالتلفزيون علاء مصطفى.. ونقابة المهن السينمائية تنعاه

نعت نقابة المهن السينمائية علاء مصطفي كبير مديري الإنتاج بالتليفزيون المصري بالهيئة الوطنية للإعلام الذى رحل عن عالمنا اليوم.

ونشرت نقابة المهن السينمائية بيانا: "بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم .. ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل مدير الإنتاج/ علاء مصطفى- كبير مديري الإنتاج بالتليفزيون المصري بالهيئة الوطنية للإعلام، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

موعد جنازة مدير الإنتاج علاء مصطفي

وكشفت نقابة المهن السينمائية عن موعد الجنازة والذى من المقرر أن تقام غداً الجمعة الموافق 7 / 11 / 2025 بعد صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة.