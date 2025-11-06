استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف باستبعاد محمد صبحي حارس المرمى من القائمة التي ستخوض مباراة بيراميدز بعد قليل في كأس السوبر المصري.



يأتي ذلك بسبب عدم جاهزية الحارس بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.