الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

المجني عليه
المجني عليه
ندى سويفى

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة حلوان بعد مقتل صاحب محل كشري أبو رجيلة بضربات نافذة من مسجل خطر بسبب خلافات قديمة بينهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور "الحاج علي" المجني عليه والمتهم يدعى "حلمي" حيث ذكر عدد من شهود العيان أن المتهم هشم رأس الضحية بسبب خلافات قديمة بينهما منذ عام 2009 وان المتهم توعده في بث مباشر على فيسبوك بقتله ثم بعد ساعات نفذ تهديده وسط الشارع وصرخات المارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها وفاة صاحب محل كشري شهير فى حلوان و نقل الى المستشفى وتوفى بداخلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام متهم بالإعتداء عليه بسبب خلاف بينهم وقام بقتله.

ويجري رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة بعدما تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

كشري أبو رجيلة مقتل صاحب محل كشري حلوان

