أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في نهاية تعاملات اليوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، داخل مختلف البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، وذلك وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك الكبرى في البلاد.

هذا الاستقرار النسبي في أسعار الصرف يجيء وسط حالة من الترقب في الأسواق المالية المحلية والعالمية، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي، وتباين التوقعات حول قرارات السياسة النقدية المرتقبة من قبل البنك المركزي المصري خلال اجتماعه القادم، والذي قد يشهد تحركات جديدة في أسعار الفائدة.

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري عند مستوى 12.62 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله خلال الأيام القليلة الماضية دون تغيير يُذكر.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر ذاته في بنك مصر 12.58 جنيه للشراء و12.65 جنيه للبيع، ما يعكس استقرارًا واضحًا في حركة العملة السعودية داخل السوق المصرفية المصرية.

ويأتي هذا الثبات في سعر الريال السعودي في ظل تزايد الطلب الموسمي على العملة خلال الأشهر الماضية بسبب رحلات العمرة والحج، إلا أن البنوك المصرية تمكنت من تلبية الطلب دون ضغوط تذكر بفضل توافر السيولة الدولارية.

الدرهم الإماراتي يواصل الثبات أمام الجنيه المصري

واصل سعر الدرهم الإماراتي استقراره اليوم، حيث بلغ في البنك المركزي المصري نحو 12.89 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 12.88 جنيه للشراء و12.92 جنيه للبيع.

أما في بنك مصر، فقد سجل الدرهم الإماراتي نحو 12.84 جنيه للشراء و12.88 جنيه للبيع. وتُعزى هذه المستويات المستقرة إلى توازن حركة العرض والطلب على العملة الإماراتية، خاصة في ظل العلاقات التجارية المتنامية بين القاهرة وأبوظبي التي تشهد تعاونًا اقتصاديًا متزايدًا في مجالات الاستثمار والطاقة والعقارات.

الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات العربية

حافظ الدينار الكويتي على مكانته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 153.48 جنيه للشراء و154.26 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر نحو 153.21 جنيه للشراء و154.37 جنيه للبيع، بينما وصل في بنك مصر إلى 153.52 جنيه للشراء و154.51 جنيه للبيع.

ويُعد الدينار الكويتي من أكثر العملات استقرارًا نظرًا لارتباطه الوثيق بالدولار الأمريكي ولقوة الاقتصاد الكويتي المعتمد على الفوائض النفطية.

الدولار الأمريكي مستقر عند 47.4 جنيه

استقر سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم عند مستوى قريب من تعاملات الأمس، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 47.31 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع، وهو نفس السعر المسجل في بنك مصر أيضًا.

هذا الاستقرار النسبي في سعر العملة الأمريكية يعكس توازنًا مؤقتًا في سوق النقد المصري بعد فترة من التقلبات، خاصة عقب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتقوية الاحتياطي النقدي ودعم الجنيه أمام العملات الأجنبية.

اليورو الأوروبي عند مستويات 54.5 جنيه

سجل اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري نحو 54.41 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك الأهلي المصري 54.42 جنيه للشراء و55.62 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي سجله في بنك مصر.

ويُعد اليورو من العملات التي شهدت بعض التذبذب الطفيف خلال الأسابيع الماضية، تأثرًا بحركة أسواق المال الأوروبية وتغيرات السياسات النقدية في الاتحاد الأوروبي، لكن السعر ظل مستقرًا نسبيًا في السوق المحلية المصرية خلال الأيام الأخيرة.

الجنيه الإسترليني يواصل الثبات عند مستوى 61.8 جنيه

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 61.73 جنيه للشراء و61.88 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري 61.79 جنيه للشراء و62.04 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل إلى 61.79 جنيه للشراء و62.01 جنيه للبيع.

ويواصل الجنيه الإسترليني تحركاته المحدودة مقابل الجنيه المصري متأثرًا بتقلبات الاقتصاد البريطاني، خاصة بعد تقارير التضخم الأخيرة في المملكة المتحدة.

رؤية اقتصادية حول اتجاه أسعار العملات في مصر

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية خلال الأسابيع الأخيرة يعود إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة للسيطرة على التضخم وتوفير السيولة الدولارية الكافية عبر القنوات الرسمية.

كما تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تراجعًا طفيفًا في أسعار بعض العملات مقابل الجنيه في حال تحسّن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

توقعات الأسواق خلال الربع الأخير من 2025

يتوقع محللون أن يحافظ الجنيه المصري على استقراره النسبي أمام العملات الأجنبية حتى نهاية عام 2025، مع احتمال حدوث تحركات محدودة مرتبطة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية، أو التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

في المقابل، تواصل البنوك المصرية تحديث أسعار الصرف لحظة بلحظة عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، في إطار الشفافية وتوفير المعلومة الدقيقة للمواطنين والمستثمرين.