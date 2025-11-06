ارتفاع أسهم Snap بنسبة 25% بفضل توقعات قوية وصفقات بقيمة 400 مليون دولار

ارتفعت أسهم سناب Snap بنسبة 25% تشرين الثاني، بعد أن أصدرت الشركة أرباحها للربع الثالث، حيث أعلنت عن إيرادات فاقت توقعات المحللين، وبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 500 مليون دولار

وجاءت ربحية للسهم: خسارة 6 سنتات. هذا الرقم لا يُقارن بتقديرات المحللين.

وبلغت الإيرادات: 1.51 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.49 مليار دولار، وفقاً لـ LSEG.

المستخدمون النشطون يومياً على مستوى العالم: 477 مليوناً، ومن المتوقع أن تصل إلى 476 مليوناً، وفقاً لـ StreetAccount.

متوسط ​​الإيرادات العالمية لكل مستخدم (ARPU): 3.16 دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.13 دولار.

كما أعلنت سناب عن شراكتها مع شركة Perplexity AI الناشئة، والتي "ستدمج ميزة البحث التفاعلي مباشرةً في سناب شات". ومن المقرر أن تظهر هذه الميزة في سناب شات بدءًا من أوائل عام 2026، وفقاً لـ Snap.

صرحت سناب في الرسالة: "ستدفع بيربلكسيتي لشركة سناب 400 مليون دولار أميركي على مدار عام واحد، من خلال مزيج من النقد والأسهم، مع تحقيقنا لطرح المنتج عالمياً". وأضافت: "من المتوقع أن تبدأ إيرادات الشراكة في المساهمة في عام 2026".

وأعلنت سناب أن مبيعات الربع الرابع ستتراوح بين 1.68 مليار دولار و1.71 مليار دولار. ويتجاوز متوسط ​​هذا الرقم، البالغ 1.695 مليار دولار، توقعات وول ستريت البالغة 1.69 مليار دولار بقليل.

نمو المبيعات

وفي الربع الثالث، أعلنت سناب أن مبيعاتها نمت بنسبة 10% على مدار العام، بينما سجلت خسارة صافية قدرها 104 ملايين دولار. وخلال الربع نفسه من العام الماضي، سجلت سناب خسارة صافية قدرها 153 مليون دولار.

إلى ذلك، أعلنت الشركة الأم لسناب شات أن أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA للربع الثالث بلغت 182 مليون دولار، متجاوزةً توقعات ستريت أكاونت البالغة 125 مليون دولار.

وأضافت سناب أن أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الرابع ستتراوح بين 280 مليون دولار و310 ملايين دولار، متجاوزةً توقعات ستريت أكاونت البالغة 255.4 مليون دولار.

انخفضت أسهم سناب بنسبة 32% خلال العام حتى إغلاق يوم الأربعاء، مقارنةً بمكاسب ناسداك البالغة 22%.

تراجع المستخدمين

في رسالة إلى المستثمرين، قالت سناب إن اللوائح الحكومية، مثل قانون الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، والتطورات السياسية ذات الصلة، "من المرجح أن يكون لها آثار سلبية على مقاييس تفاعل المستخدمين، وهو أمر لا يمكننا التنبؤ به حالياً".

وأضافت سناب في الرسالة: "بينما نواصل التزامنا بهدفنا المتمثل في خدمة مليار مستخدم نشط شهرياً عالمياً، نتوقع انخفاضاً في إجمالي عدد المستخدمين النشطين يومياً في الربع الرابع نظراً لهذه العوامل الداخلية والخارجية، وكما ذكرنا سابقاً، نتوقع آثاراً سلبية بشكل خاص في بعض القضايا القضائية".





