الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

واصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متقاربة للغاية مع فروق لا تتجاوز بضعة قروش، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف المحلية.

وجاءت أسعار الدولار في 10 بنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 47.48 جنيه للشراء.

- 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 47.31 جنيه للشراء.

- 47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 47.31 جنيه للشراء.

- 47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 47.31 جنيه للشراء.

- 47.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 47.30 جنيه للشراء

- 47.40 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العقارى المصرى العربى

- 47.31 جنيه للشراء

- 47.41 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

- 47.28 جنيه للشراء

- 47.38 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

- 47.31 جنيه للشراء

- 47.41 جنيه للبيع

ويرى خبراء أسواق المال أن استمرار استقرار الدولار في هذه المستويات يعكس ثقة في السياسة النقدية وإدارة سوق الصرف، خاصة مع تحسن موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي.

ويترقب المتعاملون قرارات البنوك المركزية العالمية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على حركة الدولار عالميًا وبالتالي على السوق المحلية في مصر.