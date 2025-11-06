قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يشهد توقيع صفقة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير البلدية القطري توقيع عقد استثمار مع شركة الديار القطرية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم على الساحل الشمالي الغربي، في واحدة من أكبر صفقات التطوير العقاري التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.
ووقع علي العقد المهندس شريف الشربيي وزير الاسكان و عبد بن حمد وزير البلدية القطري.

و تبلغ قيمة الاستثمار الإجمالية نحو 29.7 مليار دولار، تشمل 3.5 مليار دولار يتم سدادها كقيمة للأرض، إلى جانب 26.2 مليار دولار استثمارات تطوير وبناء داخل المشروع.

ويقع المشروع في منطقة علم الروم التابعة لمحافظة مطروح، على بعد نحو 480 كيلومترًا شمال شرق القاهرة، وتصل مساحته الي 4,900 فدان تمتد على واجهة بحرية يبلغ طولها حوالي 7.2 كيلومتر.

ويتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية فاخرة، وملاعب جولف، ومراسي يخوت، ومرافق تعليمية وحكومية وخدمية، ليكون وجهة سياحية وسكنية تعمل على مدار العام، في إطار خطة الدولة لتحويل مدن الساحل الشمالي من مناطق موسمية إلى مدن متكاملة.

تأتي الصفقة في إطار حزمة الشراكة القطرية–المصرية البالغة 7.5 مليار دولار، والتي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والبنية الأساسية.

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء الوزراء صفقات التطوير العقاري الاستثمار

