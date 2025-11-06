الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة حاليًا في دولة الإمارات.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: محمد عواد.

محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل – عمر جابر.

أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمد إسماعيل – عمر جابر. خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر. خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ.

طاقم تحكيم المباراة:

يقود اللقاء الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى، بينما يتولى زايد النعيمي مهمة الحكم الرابع، وفي تقنية الفيديو حسام عزب وشريف عبد الله.