أخبار بني سويف.. المحافظ يتفقد معرض الأسر المنتجة في ببا.. و4 عمرات بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

ضمن مشروعات التمكين.. محافظ بني سويف يتفقد معرض الأسر المُنتجة في ببا

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، معرض مُنتجات الأسر المُنتجة الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي ، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي بالمديرية، التي تستهدف توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والشباب لإقامة مشروعات صغيرة، ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية ، ضمن جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين

جاء ذلك خلال تفقده للمعرض الذي أقيم داخل إحدى قاعات المناسبات بمركز ببا، في حضور: الدكتورة هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد أحمد علاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ووليد كامل نائب رئيس المدينة.

بحضور وكيل وزارة التضامن والمنطقة الأزهرية.. 4 عمرات بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة ببني سويف

شهدت مؤسسة أولاد الخير ببني سويف برئاسة الكابتن إسماعيل موسي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة ختام فعاليـات المرحلـة النهائيــة من مبادرة هي الأولي من نوعها لدعم المشروعات" الأون لاين "بمحافظة بني سويف،بدعـــم أصــحــاب المشروعات الصغيرة بتقديم دعم مادي لــــــ 57 سيدة و تقديم 4 رحلات عمرة لأربعة منهن ، واعفائهن من جميع المستلزمات التي تخص المؤسسة وذلك فى احتفالية كبيرة تم تنظيمها اليوم بمقر المؤسسة بالقاهرة بحضورالدكتور عبد الموجود عبدالله دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، الدكتورة هبه الجلالى وكيل وزاره التضامن الاجتماعى ببنى سويف والدكتور أحمد حلمي الاستاذ بكلية السياسية والاقتصاد والدكتور محمود جبر مستشار محافظ بني سويف والحاج محمد موسي نائب رئيس مجلس الادارة والكابتن احمد موسي المدير التنفيذي للمؤسسة ولفيف من الاعلاميين والصحفيين ، وأعلن النائب عن الدعم المستمر للشباب الفائزين فى المبادرة ، وجاري إعداد مبادرة جديدة تحت عنوان " جبر الخواطر " بمحافظة بنى سويف، وسيتم الإعلان عن شروطها على صفحة مؤسسة أولاد الخير ، والصفحة الرسمية للنائب اسماعيل موسي قريبا .

ضبط 2600 لتر لبن فرز و 65جركن بديل كيماوي مجهول المصدر ببني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

تبين من تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الذي أعده الأستاذ محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، الإشارة إلى نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومباحث التموين في مراكز ببا، والفشن، وبني سويف شرق النيل، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية والمستلزمات مجهولة المصدر وتحرير عشرات المحاضر والجنح.

