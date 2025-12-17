قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف.. المحافظ يتفقد معرض الأسر المنتجة في ببا.. و4 عمرات بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

ضمن مشروعات التمكين.. محافظ بني سويف يتفقد معرض الأسر المُنتجة في ببا
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، معرض مُنتجات الأسر المُنتجة الذي أقامته مديرية التضامن الاجتماعي ، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي بالمديرية، التي تستهدف توفير التدريب والتمويل اللازم للسيدات والشباب لإقامة مشروعات صغيرة، ومستفيدي برامج الحماية الاجتماعية ، ضمن جهود وخطط الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين

جاء ذلك خلال تفقده للمعرض الذي أقيم داخل إحدى قاعات المناسبات بمركز ببا، في حضور: الدكتورة هبة مصطفى الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد أحمد علاء الدين  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ووليد كامل نائب رئيس المدينة.

بحضور وكيل وزارة التضامن والمنطقة الأزهرية.. 4 عمرات بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة ببني سويف
شهدت  مؤسسة أولاد الخير ببني سويف برئاسة الكابتن إسماعيل موسي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة  ختام  فعاليـات المرحلـة النهائيــة من  مبادرة هي الأولي من نوعها لدعم المشروعات" الأون لاين "بمحافظة بني سويف،بدعـــم أصــحــاب المشروعات الصغيرة بتقديم دعم مادي لــــــ 57 سيدة و تقديم  4 رحلات عمرة لأربعة منهن ، واعفائهن من جميع المستلزمات التي تخص المؤسسة وذلك فى احتفالية كبيرة تم تنظيمها اليوم بمقر المؤسسة بالقاهرة   بحضورالدكتور عبد الموجود عبدالله دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، الدكتورة  هبه الجلالى وكيل وزاره التضامن الاجتماعى ببنى سويف والدكتور أحمد حلمي الاستاذ بكلية  السياسية والاقتصاد والدكتور محمود جبر مستشار محافظ بني سويف  والحاج محمد موسي نائب رئيس مجلس الادارة والكابتن احمد موسي  المدير التنفيذي للمؤسسة   ولفيف من الاعلاميين والصحفيين ، وأعلن النائب عن الدعم المستمر للشباب الفائزين فى المبادرة ، وجاري إعداد مبادرة جديدة تحت عنوان " جبر الخواطر " بمحافظة بنى سويف، وسيتم الإعلان عن شروطها على صفحة مؤسسة أولاد الخير ، والصفحة الرسمية للنائب اسماعيل موسي قريبا .

ضبط 2600 لتر لبن فرز و 65جركن بديل كيماوي مجهول المصدر ببني سويف
في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

تبين من تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الذي أعده الأستاذ محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، الإشارة إلى نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومباحث التموين في مراكز ببا، والفشن، وبني سويف شرق النيل، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية والمستلزمات مجهولة المصدر وتحرير عشرات المحاضر والجنح.
 

بني سويف محافظة بنمي سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

ترشيحاتنا

الاحتفال بالكريسماس

لو ناوي على السفر.. أفضل المدن عالميا للاحتفال بالكريسماس

رحيل نيفين مندور

بعد رحيل نيفين مندور مختنقة داخل شقتها.. كيف تنقذ نفسك وأسرتك عند حدوث حريق

شهر رمضان

فاضل كام يوم ؟.. موعد شهر رمضان 2026 بالحسابات الفلكية

بالصور

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026
دفع فاتورة التليفون الأرضي يناير 2026

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد