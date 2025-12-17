ضبط 2600 لتر لبن فرز و 65جركن بديل كيماوي مجهول المصدر ببني سويف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

تبين من تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، الذي أعده الأستاذ محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة، الإشارة إلى نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومباحث التموين في مراكز ببا، والفشن، وبني سويف شرق النيل، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية والمستلزمات مجهولة المصدر وتحرير عشرات المحاضر والجنح.

تمكنت الحملة من التحفظ على 2600 لتر من الألبان "الفرز" غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لوجود شوائب وذلك خلال توقيف 3 مركبات "توك توك" كانت محملة بتلك الكميات، كما تم ضبط 65 جركن "بديل كيماوي" مجهول المصدر داخل محل للمبيدات، بالإضافة إلى التحفظ على 6 أجولة دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي بغرض التربح غير المشروع، حيث تم تحرير 13 محضرًا متنوعة شملت أيضاً عدم الإعلان عن الأسعار، ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، مع إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

فيما أسفرت حملة مشتركة بين إدارة تموين الفشن ومباحث التموين عن ضبط عدد من المخالفات بالبقالين التموينيين والأنشطة العامة، حيث تم تحرير عدة محاضر لمخالفات شملت عدم الإعلان عن مواعيد العمل، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم وجود سجلات الزيارات، فضلاً عن التوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، وفي المحلات العامة تم ضبط 20 عبوة من البروتينات والمكملات الغذائية الخاصة بالدواجن منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

وفي مدينة بني سويف شرق النيل، واصلت المديرية جهودها بتحرير 8 محاضر لمخالفات لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمجال الأغذية، وعدم الالتزام بإعلان قوائم الأسعار.

