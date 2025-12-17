بحضور وكيل وزارة التضامن والمنطقة الأزهرية.. 4 عمرات بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة ببني سويف

شهدت مؤسسة أولاد الخير ببني سويف برئاسة الكابتن إسماعيل موسي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة ختام فعاليـات المرحلـة النهائيــة من مبادرة هي الأولي من نوعها لدعم المشروعات" الأون لاين "بمحافظة بني سويف،بدعـــم أصــحــاب المشروعات الصغيرة بتقديم دعم مادي لــــــ 57 سيدة و تقديم 4 رحلات عمرة لأربعة منهن ، واعفائهن من جميع المستلزمات التي تخص المؤسسة وذلك فى احتفالية كبيرة تم تنظيمها اليوم بمقر المؤسسة بالقاهرة بحضورالدكتور عبد الموجود عبدالله دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، الدكتورة هبه الجلالى وكيل وزاره التضامن الاجتماعى ببنى سويف والدكتور أحمد حلمي الاستاذ بكلية السياسية والاقتصاد والدكتور محمود جبر مستشار محافظ بني سويف والحاج محمد موسي نائب رئيس مجلس الادارة والكابتن احمد موسي المدير التنفيذي للمؤسسة ولفيف من الاعلاميين والصحفيين ، وأعلن النائب عن الدعم المستمر للشباب الفائزين فى المبادرة ، وجاري إعداد مبادرة جديدة تحت عنوان " جبر الخواطر " بمحافظة بنى سويف، وسيتم الإعلان عن شروطها على صفحة مؤسسة أولاد الخير ، والصفحة الرسمية للنائب اسماعيل موسي قريبا .

كانت مؤسسة أولاد الخير برئاسة الكابتن إسماعيل موسى قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مبادرة جديدة هدفها دعم وتشجيع شباب وأهالي محافظة بني سويف من أصحاب المشروعات الصغيرة اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل مبتكر في تسويق شغلهم، خاصة اللي بيقدموا محتوى إيجابي ومفيد يخدم المجتمع ويعبر عن طموحاتهم وقدرتهم على التطوير.



المبادرة ركزت على تعزيز دور التسويق الرقمي كأداة فعالة لتنمية المشروعات الصغيرة، وتسعى لاكتشاف المواهب التي تستطيع توصيل فكرتها للناس بطريقة مميزة وبسيطة.



وتهداف المبادرة الي دعم الموهوبين في صناعة المحتوى المفيد والإيجابي المرتبط بالمشروعات. تشجيع الشباب على إجادة واستخدام أدوات التسويق الرقمي الحديثة. تحفيز تطوير المشروعات الصغيرة وتنميتها لخدمة الاقتصاد المحلي وتمكين الشباب.