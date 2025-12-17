قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعبر تالافيرا بصعوبة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا
البابا تواضروس يعلن توقف عظته الأسبوعية حتى بدء الصوم الكبير
طريقة إخفاء تحديثات حالة واتساب بخطوات بسيطة مع أحدث إعدادات الخصوصية
وزير الاتصالات: مصر الأولى أفريقيًا في سرعة الإنترنت.. وأسعار مناسبة للمواطنين | فيديو
هيئة الاستثمار: المناطق الحرة في مصر منصات استثمارية عالمية.. صور
«لقاء الفرح».. البابا تواضروس يختتم سلسلة أصحاحات متخصصة باجتماع الأربعاء
البابا تواضروس: الإيمان يسبق المعجزة والتسبيح علامة حضور الله في القلب
المصل واللقاح: H1N1 يمثل 64% من الفيروسات المنتشرة حاليا
«أوساسونا» يعبر «هويسكا» في ماراثون مثير ببطولة كأس ملك إسبانيا
خبير اقتصادي: ترامب في 2025 يختبر سيادة القانون ويُعيد ترتيب الموازين الاقتصادية العالمية|فيديو
نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية
وفاة موهبة وولفرهامبتون السابق في حادث سير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بحضور وكيل وزارة التضامن والمنطقة الأزهرية.. 4 عمرات بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة ببني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت  مؤسسة أولاد الخير ببني سويف برئاسة الكابتن إسماعيل موسي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة  ختام  فعاليـات المرحلـة النهائيــة من  مبادرة هي الأولي من نوعها لدعم المشروعات" الأون لاين "بمحافظة بني سويف،بدعـــم أصــحــاب المشروعات الصغيرة بتقديم دعم مادي لــــــ 57 سيدة و تقديم  4 رحلات عمرة لأربعة منهن ، واعفائهن من جميع المستلزمات التي تخص المؤسسة وذلك فى احتفالية كبيرة تم تنظيمها اليوم بمقر المؤسسة بالقاهرة   بحضورالدكتور عبد الموجود عبدالله دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بنى سويف الأزهرية، الدكتورة  هبه الجلالى وكيل وزاره التضامن الاجتماعى ببنى سويف والدكتور أحمد حلمي الاستاذ بكلية  السياسية والاقتصاد والدكتور محمود جبر مستشار محافظ بني سويف  والحاج محمد موسي نائب رئيس مجلس الادارة والكابتن احمد موسي  المدير التنفيذي للمؤسسة   ولفيف من الاعلاميين والصحفيين ، وأعلن النائب عن الدعم المستمر للشباب الفائزين فى المبادرة ، وجاري إعداد مبادرة جديدة تحت عنوان " جبر الخواطر " بمحافظة بنى سويف، وسيتم الإعلان عن شروطها على صفحة مؤسسة أولاد الخير ، والصفحة الرسمية للنائب اسماعيل موسي قريبا .

كانت مؤسسة  أولاد الخير برئاسة الكابتن إسماعيل موسى قد أعلنت في وقت سابق  عن إطلاق مبادرة جديدة هدفها دعم وتشجيع شباب وأهالي محافظة بني سويف من أصحاب المشروعات الصغيرة اللي بيستخدموا السوشيال ميديا بشكل مبتكر في تسويق شغلهم، خاصة اللي بيقدموا محتوى إيجابي ومفيد يخدم المجتمع ويعبر عن طموحاتهم وقدرتهم على التطوير.

المبادرة ركزت على تعزيز دور التسويق الرقمي كأداة فعالة لتنمية المشروعات الصغيرة، وتسعى لاكتشاف المواهب التي تستطيع توصيل فكرتها للناس بطريقة مميزة وبسيطة.

وتهداف المبادرة  الي دعم الموهوبين في صناعة المحتوى المفيد والإيجابي المرتبط بالمشروعات. تشجيع الشباب على إجادة واستخدام أدوات التسويق الرقمي الحديثة. تحفيز تطوير المشروعات الصغيرة وتنميتها لخدمة الاقتصاد المحلي وتمكين الشباب.

بني سويف محافظة بني سويف مؤسسة أولاد الخير

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

محمد رمضان

تأييد حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالشرقية: تحرير محضرين لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع وآخر صور بطاقة شخص أمام اللجنة

رئيس «متابعة الانتخابات» بالشرقية: تحرير محضرين لناخبة حاولت تصوير بطاقة الاقتراع وآخر صور بطاقة شخص أمام اللجنة

الرهبان

الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر يتفقد مدرسة أرمنت الحيط خلال زيارة أخوية لمنطقة الأقصر

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالشرقية: انقطاع الكهرباء عن 3 لجان وعودتها فور الاتصال بالمحافظ

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالشرقية: انقطاع الكهرباء عن 3 لجان وعودتها فور الاتصال بالمحافظ

سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2026.. 5 طرق للدفع في البيت

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

