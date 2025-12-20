تموين بني سويف: تحرير 290 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وبحسب التقرير، أسفرت جهود مديرية التموين خلال الفترة المشار إليها عن تحرير 296 محضرًا شملت (211 مخالفة بالمخابز البلدية، 60مخالفة متنوعة بالأسواق والمحلات العامة،8 مخالفات في مجال المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، و13 مخالفة في مجال البدالين التموينيين مع ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية المخالفة، وسحب 4 عينات مواد غذائية وغير غذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات التموينية اليومية عن تحرير 34 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و47 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و34 محضرًا لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، و40 محضرًا لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و30 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و8 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، ومحضر واحد لعدم وجود ميزان معتمد.

بالإضافة إلى تحرير 13 محضرًا للتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء، حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها 286 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال، كما تم تحرير 4 محاضر ضد مسؤولي مخابز لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، وتم ضبط والتحفظ على 36 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، تم صرف المقررات التموينية بنسبة 100% لشهر ديسمبر 2025 من الكميات المربوطة على الشركة من قبل التجار لصرف المقررات التموينية الشهرية المستحقة للمواطنين، كما تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية، وتحرير 3 محاضر ضد بدالين تموينيين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و4 محاضر لتجار تموينيين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، إلى جانب تحرير محضريـن لعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية بمكان بارز بالمنفذ التمويني.

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، تم تحرير 3 محاضر لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء، حيث تم ضبط 41 جوال دقيق بلدي مدعم، كما تم تحرير 8 محاضر في مجال الغش التجاري لضبط سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت ضبط 5 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي، و20 برطمان بروتينات ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، و35 كجم لانشون منتهي الصلاحية، و26 عبوة لبن رايب منتهي الصلاحية، و25 عبوة زبادي منتهي الصلاحية، و50 عبوة بطاطس شيبس منتهية الصلاحية، و27 عبوة تونة منتهية الصلاحية، و18 عبوة بويات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تحرير 3 محاضر ضد مسؤولي أنشطة تجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط طن سكر مجهول المصدر، و65 جركن بديل كيماوي مجهول المصدر، و5 أطنان ردة خشنة مجهولة المصدر، إضافة إلى تحرير 3 محاضر ضد مسؤولي مراكز تصنيع الأجبان والألبان لاستخدام ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 5600 لتر ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك، وتحرير محضرين ضد بدالين تموينيين للتصرف في مقررات تموينية بالسوق السوداء شملت 70 علبة أجبان و434 عبوة شاي و196 عبوة بسكويت، إلى جانب تحرير محضرين لبدء النشاط دون ترخيص، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و24 محضرًا لعدم استخراج شهادات صحية سارية للعاملين بمحلات السلع الغذائية والجزارين.

وفي مجال الرقابة على تداول المواد البترولية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير محضرين ضد طلمبات رصيف غير مرخصة وتجميع مواد بترولية في غير الأحوال المصرح بها، حيث تم ضبط 200 لتر سولار و300 لتر بنزين 80، كما تم تحرير 4 محاضر ضد مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار، وتحرير محضرين لعدم الاحتفاظ بسجل 22 بترول الخاص بتوصيل الأسطوانات للمواطنين بالمنازل.

وفي إطار جهود الغش التجاري، تم تنفيذ حملات مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، حيث تم سحب 4 عينات غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية، كما تم استمرار متابعة منافذ مشروع جمعيتي واستكمال إجراءات تشغيل المنافذ المستوفاة للشروط، ليصل عدد المنافذ التي تم افتتاحها بدائرة المحافظة إلى 243 منفذًا.