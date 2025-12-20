فوز أستاذ بجامعة بني سويف بجائزة الحبتور العالمية للحفاظ على اللغة العربية

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، فوز الدكتور قياتي عاشور المدرس بقسم علم الاجتماع كلية الآداب، بـجائزة الحبتور العالمية للحفاظ على اللغة العربية فرع الأبحاث، عن دراسته بعنوان "الأمن اللغوي العربي في عصر الذكاء الاصطناعي: تحليل سوسيولوجي وسياسات استباقية". وذلك في إنجاز علمي عربي جديد يعكس المكانة المتقدمة للبحث الأكاديمي الرصين.

وتناولت الدراسة التحديات البنيوية التي تواجه اللغة العربية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مؤكدة أن صون اللغة العربية لم يعد شأنًا ثقافيًا فحسب، بل يمثل ضرورة استراتيجية للحفاظ على الهوية العربية وتعزيز التماسك الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي.

ووجه الدكتور طارق علي، التهنئة للدكتور قياتي عاشور، ومعربًا عن فخره واعتزازه بهذا الفوز الذي يضاف لسلسلة الإنجازات التي يحققها أعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي الجامعة. و مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز الكفاءات الأكاديمية المصرية وقدرتها على الحضور والمنافسة في المحافل العلمية العربية والدولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراسة الفائزة تمثل نموذجًا راقيًا للبحث العلمي المرتبط بقضايا الوطن والأمة، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية للهوية الوطنية والأمن الثقافي.

وأكد أن جامعة بني سويف تضع دعم البحث العلمي الجاد وتشجيع الدراسات البينية التي تربط العلوم الإنسانية بالتكنولوجيا الحديثة على رأس أولوياتها، مثمنًا مبادرة جائزة الحبتور العالمية ودورها في تحفيز الباحثين على تقديم إسهامات علمية رصينة تخدم اللغة العربية ومستقبلها.

وأعرب الدكتور قياتي عاشور عن سعادته واعتزازه بهذا الفوز، مؤكدًا أن جائزة الحبتور العالمية تمثل محطة فارقة في مسيرته العلمية، وتكريمًا لمسار بحثي سعى إلى قراءة واقع اللغة العربية قراءة سوسيولوجية معمقة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

حيث أن هذه الدراسة رحلة بحثية جادة، واستشراف مستقبل لغة الضاد في ظل الثورة التكنولوجية، مؤكداً أن حماية اللغة ليست ترفاً ثقافياً، بل هي ضرورة وجودية للحفاظ على الهوية.

يذكر أن جائزة الحبتور العلمية هي إحدى الجوائز التي أطلقتها مجموعة الحبتور بهدف دعم وتشجيع البحث العلمي والابتكار في العالم العربي. تركز الجائزة عادةً على المجالات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في التنمية المستدامة، وتُمنح للباحثين أو المؤسسات التي تقدم إنجازات بارزة في البحث العلمي أو الابتكار التطبيقي.

وتهدف تلك الجائزة إلي تعزيز مكانة البحث العلمي في المنطقة العربية، وتحفيز العلماء والمبتكرين على تقديم حلول لمشكلات المجتمع.