​هدوء وانضباط مع انطلاق قطار امتحانات النقل الثانوي بأزهر جنوب سيناء



​سادت حالة من الاستقرار والانضباط داخل لجان امتحانات النقل الثانوي الأزهري بمحافظة جنوب سيناء في يومها الأول، حيث أدى الطلاب امتحانات نصف العام وسط أجواء هادئة ودون تسجيل أي شكاوى أو رصد لحالات غش.

وأعلن الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَّ أي بلاغات حول صعوبة الأسئلة، مؤكدًا أن الامتحانات جاءت مطابقة للمنهج الدراسي تمامًا، وشملت الأجزاء التي تم شرحها بوضوح خلال الفصل الدراسي، مع مراعاة كافة المستويات التحصيلية للطلاب. وأشار "بدير" إلى أن العملية الامتحانية مرت بسلام تام دون أي محاولات للشغب، لافتًا إلى صدور توجيهات مباشرة ببدء أعمال التصحيح فور انتهاء الطلاب من الإجابة بكل معهد، وذلك تحت إشراف الموجه المقيم لضمان والشفافية في رصد الدرجات أولًا بأول.

