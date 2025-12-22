قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك مصري جاد لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي
وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة
الأهلي يوافق على رحيل أحمد نبيل كوكا ب200 ألف دولار الميركاتو الشتوي
مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان.. صور
تأجيل استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين لجلسة 15فبراير
نادين الراسي تعلن ارتباطها من رجل خارج الوسط الفني
بسبب خطوبة كروان مشاكل وابنة أخيه.. القصة الكاملة لخلاف عدوية شعبان عبد الرحيم مع أشقائه
إيران تعلن إجراء تجارب صاروخية في مختلف أنحاء البلاد
إسرائيليون يخترقون الحدود ويدخلون الأراضي السورية في الجولان
غضب واسع بعد استبعاد لجنة التحكيم من إعلان جوائز قرطاج.. ويسري نصر الله يصف ما حدث بـ«الفضيحة»
نهاية ذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها واعتديا عليها.. ما القصة؟
قفزة جديدة جنونية .. سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

​هدوء وانضباط مع انطلاق قطار امتحانات النقل الثانوي بأزهر جنوب سيناء

الدكتور أحمد بدير يتابع الامتحانات
الدكتور أحمد بدير يتابع الامتحانات


​سادت حالة من الاستقرار والانضباط داخل لجان امتحانات النقل الثانوي الأزهري بمحافظة جنوب سيناء في يومها الأول، حيث أدى الطلاب امتحانات نصف العام وسط أجواء هادئة ودون تسجيل أي شكاوى أو رصد لحالات غش. 

وأعلن الدكتور أحمد بدير، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَّ أي بلاغات حول صعوبة الأسئلة، مؤكدًا أن الامتحانات جاءت مطابقة للمنهج الدراسي تمامًا، وشملت الأجزاء التي تم شرحها بوضوح خلال الفصل الدراسي، مع مراعاة كافة المستويات التحصيلية للطلاب. وأشار "بدير" إلى أن العملية الامتحانية مرت بسلام تام دون أي محاولات للشغب، لافتًا إلى صدور توجيهات مباشرة ببدء أعمال التصحيح فور انتهاء الطلاب من الإجابة بكل معهد، وذلك تحت إشراف الموجه المقيم لضمان والشفافية في رصد الدرجات أولًا بأول.
 

