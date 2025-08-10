آبل تستعد لإطلاق Apple Watch Series 11.. تعرف على المزايا الجديدة

لم يتبق سوى شهر واحد على الموعد المتوقع لإطلاق ساعة Apple Watch Series 11 في حدث آبل خلال سبتمبر المقبل.

وبفضل تسريبات عديدة، بات لدينا فكرة واضحة عمّا قد تحمله الساعة الذكية الجديدة من تحديثات، رغم أن تصميمها الخارجي لن يشهد تغييرات كبيرة. لكن النظام الجديد watchOS 26 يعد بإعادة صياغة تجربة الاستخدام عبر واجهة محسنة وميزات جديدة.

ورغم الترقب، أكدت آبل أن المستشعرات الجديدة المنتظرة، مثل خاصية قياس سكر الدم غير الجراحية، لا تزال "على بُعد سنوات".

ومع ذلك، من المتوقع أن تكشف الشركة عن تحسينات تعتمد على تقنيات Apple Intelligence، وهو ما قد يمنح الساعة فرصة للتنافس بقوة ضمن قائمة أفضل الساعات الذكية في السوق.

معالجات S11 ودعم اتصالات أسرع

على الرغم من غياب التغيير الجذري في التصميم، فإن Apple Watch Series 11 ستشهد ترقيات في العتاد، تشمل معالج S11 الجديد الذي من المنتظر أن يعزز الأداء ويطيل عمر البطارية.

كما تشير التقارير إلى أن السلسلة الجديدة قد تأتي بمودم من شركة MediaTek يدعم تقنية 5G RedCap، مما يتيح التخلي عن الاتصال عبر LTE لصالح الجيل الخامس. أما ساعة Watch Ultra 3، فقد تحصل على دعم الاتصال بالأقمار الصناعية، بحسب تقرير مارك جورمان من بلومبرج.

ميزات جديدة مع watchOS 26

التحديث الأبرز هو بلا شك watchOS 26، الذي يجلب مزايا مثل إيماءة Flick بالمعصم لرفض الإشعارات بسهولة، وميزة Workout Buddy التي توفر مدربًا رياضيًا شخصيًا يعتمد على نموذج ذكاء اصطناعي مُدرّب على أصوات مدربي Apple Fitness Plus.

ويضيف النظام دعمًا لتطبيق Notes على الساعة، بحيث تتم مزامنة الملاحظات لعرضها، مع إمكانية إنشاء ملاحظات جديدة عبر لوحة المفاتيح المصغرة أو الإملاء الصوتي، وإن كان التحرير الكامل غير متاح بعد.

مؤشر جودة النوم

من المنتظر أن تضيف آبل ميزة تقييم النوم التي تحلل مدة وجودة النوم بشكل خوارزمي، وهو ما يتماشى مع توجه الشركة لتقديم ميزات صحية مدعومة بأبحاث سريرية أو موافقات من هيئات صحية.

قياس ضغط الدم في Watch Ultra 3

تشير التسريبات إلى أن ساعة Watch Ultra 3 ستكون أول أجهزة آبل القابلة للارتداء المزودة بميزة قياس ضغط الدم.

ولن تقدم قراءات رقمية دقيقة كما في أجهزة القياس التقليدية، بل ستنبه المستخدم عند وجود مؤشرات لارتفاع الضغط، مع إمكانية مشاركة البيانات مع طبيب لإجراء فحوصات أدق.

واجهة الزجاج السائل

وأخيرًا، ستجلب Series 11 واجهة الزجاج السائل التي تمنح التطبيقات مظهرًا شفافًا يسمح للعناصر الخلفية بالظهور كما لو كانت تُرى عبر طبقة زجاجية، وهي الميزة التي يمكن تجربتها بالفعل في النسخة التجريبية من watchOS 26.