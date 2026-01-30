مجدي يعقوب : الحقيقة الكاملة لا نستطيع الوصول إليها إنما أجزاء منها

علق الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لجراحة القلب، على مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعله يشعر بالفخر والاعتزاز.

واضاف يعقوب، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الجمعة، أن :"كنت مبسوط لاني فخور بحضارة مصر والتي قدمت للعالم حضارة ليس لها مثيل في مختلف العلوم وفي مقدمتعا الطب".

وتابع الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لجراحة القلب، أن أحب النستولوجي وكنت اذهب إلى الاقصر وأسوان، والحقيقة الكاملة لا نستطيع الوصول إليها ونستطيع الوصول إلى أجزاء منها وهذا الأمر يصفه تمثال فرعوني.