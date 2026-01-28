قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح على رأس الراحلين المحتملين في مشروع تشابي ألونسو مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تتجه إدارة نادي ليفربول نحو إحداث تغييرات جذرية في صفوف الفريق الأول، حال تولي الإسباني تشابي ألونسو مهمة القيادة الفنية اعتبارًا من الموسم المقبل، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي تستعد لمنح ألونسو صلاحيات واسعة لإعادة تشكيل الفريق وفق رؤيته الفنية، في خطوة قد تمثل واحدة من أوسع عمليات الإحلال والتجديد التي يشهدها النادي خلال السنوات الأخيرة، مع إنهاء مرحلة كاملة وبداية مشروع جديد مختلف كليًا.

صلاح على رأس الراحلين المحتملين في مشروع تشابي ألونسو مع ليفربول

ووفقًا لموقع TEAMtalk، فإن خطة إعادة البناء قد تشمل التخلي عن عدد من الأسماء الثقيلة التي لعبت أدوارًا محورية في نجاحات الفريق مؤخرًا، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، بالإضافة إلى الهولنديين كودي جاكبو ورايان جرافنبرخ.

وفي إطار الاستعداد لهذه المرحلة، رصد ليفربول مجموعة من المواهب الشابة لتعويض أي رحيل محتمل، حيث تتصدر قائمة المرشحين أسماء مايكل أوليسي وبرادلي باركولا لدعم الخط الأمامي، إلى جانب آدم وارتون كعنصر محوري في خط الوسط، والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين لتعزيز الخط الخلفي.

ويعكس هذا التوجه رغبة النادي في بناء فريق يعتمد على السرعة والضغط المكثف، بما يتماشى مع الأسلوب الفني الذي يفضله ألونسو، غير أن المشروع الجديد قد يضع المدرب الإسباني أمام تحدٍ كبير يتمثل في تعويض غياب لاعبين بحجم وتأثير محمد صلاح وماك أليستر، في حال تنفيذ هذه الخطة الطموحة.

محمد صلاح صلاح ليفربول تشابي ألونسو ألونسو سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

جراديشار

جراديشار يحصل على جواز سفره من الجهاز الإداري للأهلي للانضمام إلى نادي أويبست المجري..تفاصيل

الزمالك

الدوري المصري.. حسام عبد المجيد يضيف الهدف الثاني للزمالك أمام بتروجيت

الدماطي

الدماطي يترأس بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد