تتجه إدارة نادي ليفربول نحو إحداث تغييرات جذرية في صفوف الفريق الأول، حال تولي الإسباني تشابي ألونسو مهمة القيادة الفنية اعتبارًا من الموسم المقبل، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي تستعد لمنح ألونسو صلاحيات واسعة لإعادة تشكيل الفريق وفق رؤيته الفنية، في خطوة قد تمثل واحدة من أوسع عمليات الإحلال والتجديد التي يشهدها النادي خلال السنوات الأخيرة، مع إنهاء مرحلة كاملة وبداية مشروع جديد مختلف كليًا.

صلاح على رأس الراحلين المحتملين في مشروع تشابي ألونسو مع ليفربول

ووفقًا لموقع TEAMtalk، فإن خطة إعادة البناء قد تشمل التخلي عن عدد من الأسماء الثقيلة التي لعبت أدوارًا محورية في نجاحات الفريق مؤخرًا، يتقدمهم النجم المصري محمد صلاح، إلى جانب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، بالإضافة إلى الهولنديين كودي جاكبو ورايان جرافنبرخ.

وفي إطار الاستعداد لهذه المرحلة، رصد ليفربول مجموعة من المواهب الشابة لتعويض أي رحيل محتمل، حيث تتصدر قائمة المرشحين أسماء مايكل أوليسي وبرادلي باركولا لدعم الخط الأمامي، إلى جانب آدم وارتون كعنصر محوري في خط الوسط، والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين لتعزيز الخط الخلفي.

ويعكس هذا التوجه رغبة النادي في بناء فريق يعتمد على السرعة والضغط المكثف، بما يتماشى مع الأسلوب الفني الذي يفضله ألونسو، غير أن المشروع الجديد قد يضع المدرب الإسباني أمام تحدٍ كبير يتمثل في تعويض غياب لاعبين بحجم وتأثير محمد صلاح وماك أليستر، في حال تنفيذ هذه الخطة الطموحة.