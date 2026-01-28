تشكيل ليفربول المتوقع أمام «قره باج» اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة قره باج الأذربيجاني مساء يوم الأربعاء 28 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/26.

وتأتي هذه المباراة ضمن النسخة الثانية بعد استحداث نظام الدوري في البطولة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق الإنجليزي على ملعبه

ترتيب الفرق قبل المواجهة

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الجولات الماضية، بينما يحتل فريق قره باج المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، في موقف صعب يجبره على تقديم أداء قوي لتحسين مركزه قبل انتهاء البطولة.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، واتارو إندو، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: جرافنبيرخ، أليكيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

طموحات الفريقين

يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وضمان صعوده بآمان إلى مراحل خروج المغلوب، بينما يسعى قره باج لتحقيق نتيجة إيجابية لإنقاذ موسمه في البطولة وإظهار قدراته أمام فريق قوي مثل الريدز



