رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام «قره باج» اليوم في دوري أبطال أوروبا

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة قره باج الأذربيجاني مساء يوم الأربعاء 28 يناير 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، موسم 2025/26. 

وتأتي هذه المباراة ضمن النسخة الثانية بعد استحداث نظام الدوري في البطولة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق الإنجليزي على ملعبه

ترتيب الفرق قبل المواجهة

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الجولات الماضية، بينما يحتل فريق قره باج المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، في موقف صعب يجبره على تقديم أداء قوي لتحسين مركزه قبل انتهاء البطولة.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل التالي:

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، واتارو إندو، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.
  • خط الوسط: جرافنبيرخ، أليكيس ماك أليستر.
  • خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، فلوريان فيرتز.
  • خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

طموحات الفريقين

يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وضمان صعوده بآمان إلى مراحل خروج المغلوب، بينما يسعى قره باج لتحقيق نتيجة إيجابية لإنقاذ موسمه في البطولة وإظهار قدراته أمام فريق قوي مثل الريدز


 

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

الاهلي

35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

سميح ساويرس

سميح ساويرس يكشف عن حلمه المؤجل منذ سنوات

أمل حجازي

أمل حجازى تثير الجدل: الحجاب حتة قماش لا تعنيني

محمد رمضان

محمد رمضان يستعرض لياقته البدنية في الجيم

بالصور

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية

القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

