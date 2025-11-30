رئيس مياه الغربية يتابع أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بشارع فلسطين بزفتى

تابع اللواء مهندس محمد عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي بشارع فلسطين بمدينة زفتى.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات معالي المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعالي اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وبمتابعة مباشرة من السيد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الشركة الشاملة للقضاء على المناطق الساخنة وتحسين كفاءة شبكات الصرف، بما يضمن تقديم خدمات مستدامة وفعالة لأهالي المحافظة، ويعزز من جودة الحياة في المناطق المستهدفة.

تحرك تنفيذي

والجدير بالذكر أن المشروع يحوذ بإهتمام شديد من معالى اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية واكد سيادته على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال طبقا للمخطط الزمنى للمشروع تمهيدا لبدء أعمال الرصف بشارع فلسطين.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال صباح الغد، وسط تنسيق كامل بين الجهات التنفيذية المعنية، لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الفتاح أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الإحلال والتجديد، باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.