محافظ الغربية يرافق وزراء التنمية المحلية والتضامن والأوقاف لافتتاح أول مركز لعلاج الإدمان في الدلتا|صور

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك في مستهل زيارتهم لمحافظة الغربية، والتي تتضمن افتتاح مركز العزيمة بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، أول مركز من نوعه في الدلتا لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل.

ويبدأ الوفد الوزاري والمحافظ برنامج الزيارة بافتتاح مركز العزيمة بزفتى، ثم ينتقل إلى مدينة طنطا لتفقد مطبخ الإطعام بمنطقة مسجد السيد البدوي، على أن تختتم الجولة بتفقد مؤسسة الفلك بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.