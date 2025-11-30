قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع مسن صدمته سيارة في طوخ بالقليوبية
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
وزيرة التضامن الاجتماعي تصل إلى محافظة الغربية لتتفقد عدد من المشروعات

جولة في محافظة الغربية
جولة في محافظة الغربية
الغربية أحمد علي

وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الغربية، تمهيدا لبدء زيارتها داخل المحافظة، والتي تتفقد فيها عددا من المشروعات التنموية، ويرافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

فتح مشروعات خدمية 

وتستهل وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها بافتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، ثم تتوجه إلى مدينة طنطا لتفقد مطبخ الإطعام بمنطقة مسجد السيد البدوي، ثم تختتم زيارتها بتفقد مؤسسة الفُلك بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.

اخبار محافظة الغربية وزراء التضامن الأوقاف التنمية المحلية مشروعات تنموية الغربية

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

