وزيرة التضامن الاجتماعي تصل إلى محافظة الغربية لتتفقد عدد من المشروعات

وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الغربية، تمهيدا لبدء زيارتها داخل المحافظة، والتي تتفقد فيها عددا من المشروعات التنموية، ويرافقها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والسيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والمدير التنفيذي السابق لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

فتح مشروعات خدمية

وتستهل وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها بافتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان بقرية دمنهور الوحش بمركز زفتى، ثم تتوجه إلى مدينة طنطا لتفقد مطبخ الإطعام بمنطقة مسجد السيد البدوي، ثم تختتم زيارتها بتفقد مؤسسة الفُلك بقرية حصة أكوة بمركز كفر الزيات.