طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو

أكد أيمن دياب، مراسل قناة «صدى البلد» في الجيزة، أن المشهد اليوم تميز بطوابير أمام اللجان منذ الصباح، وكان الأبرز مسيرة على الأقدام لمسافة 2.5 كيلومتر، بحشود كبيرة من المحبين للنائب محمد أبو العينين.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» وتغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن هذه المسافة لن يقطعها أحد إلا عن حب ووفاء، وكانت المحبة ظاهرة بالفعل، وهو أمر مشرف للغاية، مؤكّدًا أن النائب محمد أبو العينين محبوب جدًا في الجيزة.

وأضاف أن الحضور في الجيزة كان مكثفًا جدًا، وأن أعداد الناخبين كبيرة، مما يعكس حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات.