الوطنية للانتخابات: تمكين الناخبين المتواجدين في اللجان الفرعية من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد مواعيد الغلق

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن تمكين كافة الناخبين المتواجدين في اللجان الفرعية بانتخابات النواب من الإدلاء بأصواتهم.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" لن يتم غلق اللجان حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم حتى بعد موعد غلق اللجان المحدد بالتاسعة مساء ".





وتُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 14 محافظة يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.