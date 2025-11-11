الوطنية للانتخابات: جار متابعة غلق اللجان الفرعية مع انتهاء التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات النواب

أكد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه جاري متابعة غلق اللجان الفرعية مع انتهاء التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات النواب.



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" كل الناخبين المتواجدين في جميعة الانتخاب سوف يقومون بالإدلاء بأصواتهم ولن يتم غلق اللجان حتى يتم الانتهاء من التصويت ".

وتابع أحمد بنداري :" نتابع غلق اللجان الانتخابية وفرز الأصوات في اللجان الفرعية ولن يتم إعلان النتائج ولكن يتم إعلان الحصر العددي ".



تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 14 محافظة يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر الجاري، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.