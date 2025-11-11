الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وجود إقبال كبير من الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن عددا من لجان الاقتراع الفرعية أخطرت اللجان العامة ولجان المتابعة بالمحافظات، بقرب نفاد بطاقات الاقتراع لديها في ظل كثافة التصويت، الأمر الذي تطلب إمدادها ببطاقات إضافية.

وقال المستشار أحمد بنداري - في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات - إن الهيئة كانت قد استعدت مسبقا لهذا الأمر، حيث وضعت 5% إضافية من بطاقات الاقتراع، تحت تصرف لجان المتابعة بكل محافظة من المحافظات التي تُجرى بها العملية الانتخابية، بحيث يتم الدفع بها سريعا إلى اللجان الفرعية التي تشهد كثافة في التصويت وأوشكت البطاقات لديها على النفاد.

واستعرض مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أبرز الدوائر التي شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين على الاقتراع على نحو أدى قرب نفاد بطاقات التصويت لديها، وهي: كوم حمادة وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وإهناسيا وقسم بني سويف بمحافظة بني سويف، ومركز الفيوم بمحافظة الفيوم، ومغاغة وسمالوط وملوي بمحافظة المنيا، والدائرة الأولى قسم أسيوط بمحافظة أسيوط، وسفاجا وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، وأبو تشت بمحافظة قنا، والدائرة الأولى قسم الأقصر وإسنا بمحافظة الأقصر، والمنشأة والمراغة وطهطا وبندر سوهاج بمحافظة سوهاج، والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وأوسيم بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه فور تلقي الإخطارات بكثافة التصويت وقرب انتهاء بطاقات الاقتراع في لجان فرعية بالدوائر المذكورة، تم دعم تلك اللجان ببطاقات التصويت اللازمة حتى تستمر في أداء عملها، مطمئنا كافة الناخبين بتلك الدوائر، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم تماما بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن بعض الدوائر التي تشهد لجان الاقتراع بها إقبالا كبيرا من الناخبين عن سواها من الدوائر، مرجعه وجود مرشحين مسقط رأسهم تلك الدوائر، وهو الأمر الذي عزز أجواء المنافسة وحرص الناخبين على المشاركة بصورة أكبر.

وأضاف المستشار بنداري أن جميع لجان الاقتراع على مستوى محافظات المرحلة الأولى، لديها تعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات، بتمكين أي ناخب تواجد في جمعية الانتخاب "نطاق المركز الانتخابي" قبل حلول مواعيد انتهاء الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، من الإدلاء بصوته، مهما استغرقت هذه العملية من وقت.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلقت ما يفيد بوقوع مشاجرة بين أنصار مرشحين في دائرة إسنا بالأقصر، مؤكدا أنه تم السيطرة على الموقف سريعا، حيث تدخلت الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفض هذه المشاجرة، ومن ثم استئناف العمل بإحدى اللجان التي كان قد توقف العمل بها لمدة 10 دقائق على إثر اندلاع المشاحنات.

وقال إنه لدى انتهاء اليوم الانتخابي وبدء أعمال فرز الأصوات، ستقوم لجان الاقتراع الفرعية بإعلان "الحصر العددي" للأصوات التي حصل عليها كل مرشح وقائمة، مشيرا إلى أن إعلان النتائج هو من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها ودون سواها.

وأجرى المستشار أحمد بنداري لقاءات مباشرة عبر تقنية (فيديو كونفرانس) مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات، والذي أكدوا أنه تم التنسيق مع رؤساء اللجان العامة في شأن تدعيم لجان الاقتراع الفرعية التي تشهد كثافات في التصويت، ببطاقات الاقتراع اللازمة من نسبة الاحتياطي الموجودة لديها.

وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة من الانتخابات 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 35 مليونا و 279 ألفا و 922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية.

وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.