التعليم تحقق في واقعة حبس طالبة بمدرسة بالتجمع بسبب المصروفات|ماذا حدث؟
تدخل عاجل من الحكومة لضبط الأسواق ومنع ارتفاع الأسعار | تفاصيل
متحدث الصحة: حالة الفنان محمد صبحي مستقرة الآن
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
توك شو

بنداري: الوطنية للانتخابات ترحب بكل منظمات المجتمع المدني

محمود محسن

 أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاهد التي كانت في انتخابات مجلس النواب كنت إيجابية، مشيرا إلى أنه كان هناك كثافة من الإقبال للناخبين.

وقال أحمد بنداري، خلال لقاء خاص عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم مد اللجان ببطاقات إقتراع بديلة تفاديا لأي مشكلة يمكن أن تحدث، مؤكدا أن جميع رؤساء اللجان كانوا متواجدين على مدار اليومين من أجل التسهل عل المواطنين وحل أي مشكلة يمكن أن تحدث.

وتابع  مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات ترحب بكل منظمات المجتمع المدني التي تشارك في العملية الإنتخابية، مؤكدا أنه يمكن أن يكون هناك مد حتى يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بعدها.

وأشار أحمد بنداري إلى أنه سيتم تسليم محاضر الفرز وتسليم محاضر الإقتراع، مؤكدا أن اللجان العامة ستعمل على فرز بطاقات الإقتراع وسيتم عمل الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
إنتخابات مجلس النواب 2025
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

