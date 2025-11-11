بنداري: الوطنية للانتخابات ترحب بكل منظمات المجتمع المدني

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاهد التي كانت في انتخابات مجلس النواب كنت إيجابية، مشيرا إلى أنه كان هناك كثافة من الإقبال للناخبين.

وقال أحمد بنداري، خلال لقاء خاص عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم مد اللجان ببطاقات إقتراع بديلة تفاديا لأي مشكلة يمكن أن تحدث، مؤكدا أن جميع رؤساء اللجان كانوا متواجدين على مدار اليومين من أجل التسهل عل المواطنين وحل أي مشكلة يمكن أن تحدث.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للإنتخابات ترحب بكل منظمات المجتمع المدني التي تشارك في العملية الإنتخابية، مؤكدا أنه يمكن أن يكون هناك مد حتى يتمكن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بعدها.

وأشار أحمد بنداري إلى أنه سيتم تسليم محاضر الفرز وتسليم محاضر الإقتراع، مؤكدا أن اللجان العامة ستعمل على فرز بطاقات الإقتراع وسيتم عمل الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح.