لا توجد في الانتخابات البرلمانية.. الوطنية الإنتخابات: تلقينا شكاوى بشأن الحبر الفسفوري

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه نتوجه بالشكر لكل الهيئات القضائية على تفانيهم في العمل، مشيرا إلى أن سير العملية الإنتخابية تم بنظام.

وقال أحمد بنداري، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من الهيئة العامة للإنتخابات، أن هناك شكاوي خاصة بالحبر الفسفوري، مؤكدا أنه لا يوجد والإنتخابات البرلمانية لا يوجد بها حبر فسفوري.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الحبر الفسفوري موجود في نظامين وهما انتخابات الرئاسة وانتخابات الاستفتاء، مؤكدا أن هناك شكاوي من رؤساء اللجان بأن المواطن بعد الانتهاء من الاستفتاء يرغب في الحبر الفسفوري.