تفاصيل اللحظات الأخيرة لانتخابات النواب في أسيوط .. فيديو

أكد عاصم الشندويلي، مراسل قناة «صدى البلد» في أسيوط، أن كل الناخبين في المحافظة يتابعون قناة «صدى البلد» لمتابعة أجواء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الناخبين يشيدون بالنائب محمد أبو العينين.

وقال عاصم الشندويلي، مراسل قناة «صدى البلد» في أسيوط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» وتغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن المشهد الانتخابي بمحافظة أسيوط يتميز بالاحتفال والمشاركة منذ الساعات الأولى من اليوم.

وأضاف أن الناخبين يشعرون بالسعادة والرضا تجاه العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن مديرية أمن أسيوط قدمت كل الدعم للناخبين، مما يعكس مشهدًا داعمًا وكاملًا للعملية الانتخابية.

وأوضح أن محافظ أسيوط مد وقت العمل في اللجان ساعة أمس، وسيتم تمديد وقت التصويت ساعة إضافية اليوم لزيادة أعداد الناخبين وضمان مشاركتهم الكاملة.