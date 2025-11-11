قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تداولات اليوم
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات
طوابير وحشود كبيرة لدعم النائب محمد أبو العينين في الجيزة .. فيديو
أحمد موسى: مجلس النواب القادم تركيبته مختلفة وسيشهد تنوعًا واختلافا
بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
غلق لجان المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية
رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025
رابطة الأندية ترضخ لـ مطالب الأهلي في الدوري| إيه القصة؟
خبير تربوي يطالب بتأجيل امتحانات نوفمبر بالمدارس .. لهذا السبب
قيد الدراسة .. مقترح جديد من رابطة الأندية لـ الزمالك في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل اللحظات الأخيرة لانتخابات النواب في أسيوط .. فيديو

انتخابات
انتخابات

أكد عاصم الشندويلي، مراسل قناة «صدى البلد» في أسيوط، أن كل الناخبين في المحافظة يتابعون قناة «صدى البلد» لمتابعة أجواء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الناخبين يشيدون بالنائب محمد أبو العينين.

وقال عاصم الشندويلي، مراسل قناة «صدى البلد» في أسيوط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» وتغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، إن المشهد الانتخابي بمحافظة أسيوط يتميز بالاحتفال والمشاركة منذ الساعات الأولى من اليوم.

وأضاف أن الناخبين يشعرون بالسعادة والرضا تجاه العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن مديرية أمن أسيوط قدمت كل الدعم للناخبين، مما يعكس مشهدًا داعمًا وكاملًا للعملية الانتخابية.

وأوضح أن محافظ أسيوط مد وقت العمل في اللجان ساعة أمس، وسيتم تمديد وقت التصويت ساعة إضافية اليوم لزيادة أعداد الناخبين وضمان مشاركتهم الكاملة.

انتخابات مجلس النواب الانتخابات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

لمتابعة انتخابات النواب.. زيارة وفد البرلمان العربي بمدرسة عثمان بن عفان الابتداىية بإمبابة

انتخابات مجلس النواب

إقبال كثيف من السيدات على لجان الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب

مسنون يضربون المثل فى الوطنية.. عم عبد الله يصر على التصويت رغم سقوطه

بالصور

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟
كيف تساعد الحرارة والبرودة في تهدئة ألم عرق النسا؟

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

أبو العينين والدالي يقودان مسيرة جماهيرية كبرى للجبهة الوطنية في الجيزة .. صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد