الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أبو العينين من لجان الجيزة: صوتك دعم للدولة ومسئولية وطنية

أبو العينين
أبو العينين
كريم عاطف   -  
حسن رضوان   -  
محمد الشعراوي   -  
ابراهيم قنديل   -  
عدسة أحمد رمضان

تفقد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن دائرة الجيزة، عددًا من اللجان الانتخابية بالمحافظة لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث التقى المواطنين وتبادل معهم الحديث حول أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني الذي يرسخ دعائم الديمقراطية.

ورافقه خلال الجولة اللواء كمال الدالي، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة ومرشح الحزب على المقعد الفردي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الحزب الذين أكدوا وحدة الصف ودعمهم الكامل لمرشحي الحزب.

وأكد أبو العينين أن صوت كل مواطن في صناديق الاقتراع يمثل رسالة دعم للدولة المصرية ومؤسساتها، مشددًا على أن المشاركة الفاعلة هي الطريق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب القائمة الوطنية من أجل مصر

