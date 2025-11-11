مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

شهدت محافظة الجيزة مسيرة جماهيرية ضخمة نظمها حزب الجبهة الوطنية، بقيادة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والمرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار حشد الدعم لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.

انطلقت المسيرة وسط أجواء حماسية بمشاركة واسعة من المواطنين الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا الهتافات الداعمة لمسيرة البناء والتنمية.

وشارك في الفعالية اللواء كمال الدالي، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة ومرشح الحزب على المقعد الفردي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إلى جانب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب الذين أكدوا وحدة الصف ودعمهم الكامل لمرشحي الحزب.

وأكد المشاركون خلال المسيرة دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، مشددين على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات والوقوف خلف الدولة المصرية لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.

وشهدت الفعالية تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث حرص الأهالي على تحية قيادات الحزب والتعبير عن ثقتهم في برامجهم الانتخابية التي تركز على تحسين الخدمات ودعم قضايا المواطنين في مختلف المجالات.