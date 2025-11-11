قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدقي
إقبال كثيف بالجيزة في الساعات الأخيرة لانتخابات مجلس النواب
الوطنية للانتخابات: دوائر بـ 11 محافظة تلجأ إلى احتياطي بطاقات الاقتراع
آخر موعد سداد رسوم حج القرعة 2026 والمستندات المطلوبة كاملة
أخبار البلد

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
كريم عاطف   -  
حسن رضوان   -  
محمد الشعراوي   -  
عدسة إبراهيم قنديل   -  
عدسة أحمد رمضان

شهدت محافظة الجيزة مسيرة جماهيرية ضخمة نظمها حزب الجبهة الوطنية، بقيادة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، والمرشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وذلك في إطار حشد الدعم لمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.

انطلقت المسيرة وسط أجواء حماسية بمشاركة واسعة من المواطنين الذين رفعوا أعلام مصر ورددوا الهتافات الداعمة لمسيرة البناء والتنمية.

وشارك في الفعالية اللواء كمال الدالي، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة ومرشح الحزب على المقعد الفردي بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، إلى جانب النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب الذين أكدوا وحدة الصف ودعمهم الكامل لمرشحي الحزب.

وأكد المشاركون خلال المسيرة دعمهم الكامل لمرشحي الحزب، مشددين على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات والوقوف خلف الدولة المصرية لاستكمال مسيرة الجمهورية الجديدة.

وشهدت الفعالية تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، حيث حرص الأهالي على تحية قيادات الحزب والتعبير عن ثقتهم في برامجهم الانتخابية التي تركز على تحسين الخدمات ودعم قضايا المواطنين في مختلف المجالات.

مجلس الشيوخ اللواء كمال الدالي النائب أحمد الحمامصي محافظة الجيزة النائب محمد أبو العينين

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

