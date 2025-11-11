قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

النائب محمد أبو العينين في مسيرة شعبية حاشدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

قاد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مسيرة شعبية حاشدة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، خلال تفقده أعمال سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولى.

أبو العينين في مسيرة شعبية حاشدة لمتابعة انتخابات النواب بالجيزة

تقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مسيرة شعبية حاشدة في الجيزة على هامش انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الجيزة، حيث يترشح أبو العينين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال الإعلامي حمدي رزق، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، أن هذه المسيرة تعد بمثابة واحدة من الردود الواقعية على من ينكرون المعلوم من الإقبال الكبير على انتخابات النواب.

ولفت إلى أبو العينين نائب مهم وعريق وموجود دائما بين جماهيره من خلال أنشطته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويقف دائما إلى جانبهم ولديهم الكثير من الخدمات لهم وله دور سياسي في برلمان البحر المتوسط.

وأكد حمدي رزق، أن وكيل مجلس النواب الحالي يقف في ظهر القيادة السياسية وعلى الثغور الوطنية من خلال علاقاته الدولية والإقليمية، ويقف وسط أهله وناسه وهم عزوة أي نائب أو مرشح بالانتخابات.

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب انتخابات مجلس النواب النائب محمد أبو العينين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

