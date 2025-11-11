المواطنون يلتفون حول النائب محمد أبو العينين

التف المواطنين حول النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب خلال تفقده اعمال سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 في مرحلتها الأولي.

أبو العينين في مسيرة شعبية حاشدة لمتابعة انتخابات النواب بالجيزة

تقدم النائب محمد أبو العينينن وكيل مجلس النواب، مسيرة شعبية حاشدة في الجيزة على هامش انتخابات مجلس النواب 2025 في محافظة الجيزة، حيث يترشح أبو العينين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وقال الإعلامي حمدي رزق، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، أن هذه المسيرة تعد بمثابة واحدة من الردود الواقعية على من ينكرون المعلوم من الإقبال الكبير على انتخابات النواب.

ولفت إلى أبو العينين نائب مهم وعريق وموجود دائما بين جماهيره من خلال أنشطته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويقف دائما إلى جانبهم ولديهم الكثير من الخدمات لهم وله دور سياسي في برلمان البحر المتوسط.

وأكد حمدي رزق، أن وكيل مجلس النواب الحالي يقف في ظهر القيادة السياسية وعلى الثغور الوطنية من خلال علاقاته الدولية والإقليمية، ويقف وسط أهله وناسه وهم عزوة أي نائب أو مرشح بالانتخابات.