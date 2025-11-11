قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

انتخابات مجلس النواب .. جولات ميدانية للمحافظين لمتابعة اللجان

محافظ اسيوط يتفقد اللجان الانتخابية
محافظ اسيوط يتفقد اللجان الانتخابية
قسم المحافظات

يواصل المحافظين المرور الميدانى على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، التي تتم في 14 محافظة..

محافظ أسيوط 

واصل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025، والاطمئنان على تيسير عملية التصويت داخل اللجان بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وذلك وسط إقبال ملحوظ من المواطنين ومشاركة واسعة في أجواء يسودها الانضباط والتنظيم.

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء أسيوط جنوب والدكتور أحمد عبدالرحيم وكيل وزارة الزراعة والدكتور حازم حسن وكيل وزارة العمل، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق وممدوح جبر رئيس حي غرب وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

وتفقد محافظ أسيوط عددًا من اللجان الانتخابية منهم مدرسة الشهيد طارق جميل بحي غرب مدينة أسيوط ومركز شباب الفتح بالناصرية بمركز الفتح والشهد أحمد فايز بحي شرق، لمراجعة جاهزية المقار الانتخابية وتوافر الخدمات والتسهيلات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، حيث اطمئن على توافر الكراسي المتحركة والمظلات ومبردات المياه ومقاعد الانتظار داخل محيط اللجان، ورفع أي إشغالات أو معوقات قد تعوق حركة المواطنين.

وقال المحافظ إن اللجان الانتخابية شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين على صناديق الاقتراع ، لاسيما من فئات الشباب والمرأة، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي المواطن الأسيوطي وحرصه على ممارسة حقوقهم الوطنية والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، يتابعان الموقف الانتخابي لحظة بلحظة عبر أحدث تقنيات الاتصال والمراقبة الميدانية، بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات ميدانية منوها أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد التام تجاه جميع المرشحين، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة، موزعين على 4 لجان عامة و402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، ويتنافس فيهم 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، وتُجرى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.

محافظ المنيا 

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 في يومها الثاني والأخير من المرحلة الأولى، شملت عددًا من لجان التصويت بمجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا، حيث اطمأن على انتظام العمل داخل اللجان، والتزام الأطقم الإدارية والأمنية بكافة التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتابع المحافظ أعمال التأمين والتنظيم أمام اللجان، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مشيدًا بالجهود المبذولة من مديرية الأمن في تأمين اللجان وتنظيم حركة الدخول والخروج، بما يضمن سلامة المواطنين وسهولة وصولهم إلى صناديق الاقتراع.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تعمل على تيسير عملية التصويت من خلال تجهيز المقار الانتخابية، وتوفير وسائل النقل المناسبة، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب تشكيل غرف عمليات في جميع المراكز والمدن لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، مشددًا على الالتزام بتوفير مناخ ديمقراطي آمن يشجع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

ووجّه المحافظ الشكر للعاملين في اللجان من قضاة وموظفين والجهات المعاونة، مثمنًا دورهم الوطني في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يُعد من أهم المؤسسات الدستورية التي تسهم في دعم مسيرة الحياة النيابية والتشريعية في البلاد.

كما جدد اللواء كدواني دعوته للمواطنين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدًا أن “كل صوت يُحدث فرقًا، وأن جمهوريتنا الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى كل جهد صادق وكلمة حرة.”

وتضم محافظة المنيا 481 مقرًا انتخابيًا و621 لجنة فرعية على مستوى المراكز، تستقبل 3 ملايين و831 ألفًا و549 ناخبًا وناخبة للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة دقيقة من غرفة عمليات المحافظة لضمان سير العملية الانتخابية بكل انتظام وشفافية.

محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء سير العملية الإنتخابية بعدد من مقار اللجان بالدائرة الثانية وذلك بمدينة العلمين والضبعة

خلال اليوم الثانى لانتخابات مجلس النواب وهى لجنتى مقر مركز مدينة العلمين ومدرسة معاذ بن جبل بسيدى عبدالرحمن ، يرافقه اللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين ولجنة المركز التكنولوجي بمقر مركز الضبعة ولجنة مدرسة الضبعة الاعداديه بنات يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة الضبعة ،والإطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة باللجان وكافة سبل الراحة أمام الناخبين للأدلاء بأصواتهم مع تنظيم دخولهم اللجان بسهولة ويسر. خاصة مع توافد أعداد كبيرة من الناخبين على مقار اللجان.

واطمئن محافظ مطروح من المستشارين رؤساء اللجان وأعضائها على توافر كافة سبل الراحة من توفير مظلات و مياه الشرب والنظافة العامة وكراسى لذوى الهمم وتأمين و استقرار التيار كهربي وغيرها للظهور بالشكل اللائق والتيسير على الناخبين مشيدا بالإقبال الكبير و التوافد الملحوظ للمواطنين على المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من الشيوخ والشباب والمرأة للإدلاء بأصواتهم مع الاقبال منذ الساعات الأولى لفتح اللجان في اليوم الثاني بما يعكس وعى المواطن المطروحى وحرصه على ممارسة حقه الدستورى فى اختيار من يمثله فى مجلس النواب .

وذلك مع توافر التأمين الشرطى والإسعاف مع مشاركة اعضاء برلمان الطلائع والشباب وال yly في مساعدة الناخبين والتوعية.

يذكر أن إجمالى عدد الأصوات الانتخابية بالمحافظة ٣٧٥٥٤٣ صوت انتخابي على دائرتين إنتخابية منها ٢٤١٢٤٩ صوت انتخابي بالدائرة الأولى والتى تشمل مدن (مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ) بعدد ٧١ مركز ولجنة إنتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح .

بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات إنتخابية ١٣٤٢٩٤ صوت بمدن (الحمام – العلمين _الضبعة _ سيوة )وذلك من خلال ٥٦ لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الإنتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات.

