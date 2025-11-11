الوطنية للانتخابات: إقبال كبير ومشاركة واسعة للسيدات والشباب في الانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار العمل في جميع اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى إقبال كبير من الناخبين على التصويت في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح بنداري -في تصريح خاص لقناة النيل الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن الهيئة اتخذت نهجًا تثقيفيًا لتوضيح أهمية المشاركة في الانتخابات، مشيدًا بـ المشاركة الواسعة للسيدات والشباب من عمر 18 إلى 35 عامًا، الذين استخدموا تطبيق الكشف عن اللجنة لتسهيل عملية التصويت.

وأشار إلى وجود نفاد لبعض بطاقات الاقتراع في بعض اللجان، لكنه أكد أن الأمور تسير بشكل مرضي ومنظم، وأكد أن جميع رؤساء اللجان الانتخابية يتحملون مسؤولياتهم على أكمل وجه لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.