محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
خالد النبوي يدعو عشاق الفن للاحتفال بعرض فيلم “المهاجر”

يارا أمين

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره رسالة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبّر فيها عن حماسه للاحتفال بالسينما المصرية وبعرض فيلمه “المهاجر”، الذي يثير اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن إعادة عرضه.

وكتب النبوي في منشوره عبر حسابه الشخصي: “صباح النور يا سينما.. النهاردة الساعة 12 نتكلم سينما، وبالليل 9 مساء نحتفل على السجادة الحمراء ونتفرج على (المهاجر).. وتعيش السينما المصرية".

فيلم المهاجر

يقدّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 عرضًا خاصًا لفيلم "المهاجر" للمخرج الكبير يوسف شاهين، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض الجالا ببرنامج كلاسيكيات القاهرة. ويأتي هذا العرض احتفاءً بتكريم النجم خالد النبوي ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في السينما المصرية والعربية. 

يُعد فيلم "المهاجر"، إنتاج عام 1994، أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وهو فيلم روائي تبلغ مدته 124 دقيقة، ومن بطولة مجموعة من أهم نجوم جيل التسعينيات، من بينهم النجم المكرَّم خالد النبوي في أحد أبرز أدواره التي رسخت مكانته على الساحة الفنية.

يتناول الفيلم قصة رام، الشاب الذي يترك حياة البدو والترحال لينطلق في رحلة بحث عن المعرفة في مصر الفرعونية، في لحظة تاريخية تموج بالمؤامرات السياسية. وبين عالمه القديم وعالم مصر المليء بالتغيرات، تتشكل ملامح مصيره الجديد وتُرسم رحلته الإنسانية التي تجمع بين الصراع الداخلي واكتشاف الذات والتحولات الكبرى التي يعيشها المجتمع من حوله.

الفنان خالد النبوي المهاجر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوسف شاهين

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

جيهان خليل

جيهان خليل: نفسي أقدم دور تاريخي وانتظروا مفاجأة فى رمضان 2026 |خاص

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كل قبيلة فيها هبيلة

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة المرآة

