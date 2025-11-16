خالد النبوي يدعو عشاق الفن للاحتفال بعرض فيلم “المهاجر”

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره رسالة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عبّر فيها عن حماسه للاحتفال بالسينما المصرية وبعرض فيلمه “المهاجر”، الذي يثير اهتمام الجمهور منذ الإعلان عن إعادة عرضه.

وكتب النبوي في منشوره عبر حسابه الشخصي: “صباح النور يا سينما.. النهاردة الساعة 12 نتكلم سينما، وبالليل 9 مساء نحتفل على السجادة الحمراء ونتفرج على (المهاجر).. وتعيش السينما المصرية".

فيلم المهاجر

يقدّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 عرضًا خاصًا لفيلم "المهاجر" للمخرج الكبير يوسف شاهين، وذلك في تمام الساعة 9:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن عروض الجالا ببرنامج كلاسيكيات القاهرة. ويأتي هذا العرض احتفاءً بتكريم النجم خالد النبوي ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته البارزة في السينما المصرية والعربية.

يُعد فيلم "المهاجر"، إنتاج عام 1994، أحد أبرز الأعمال في تاريخ السينما المصرية الحديثة، وهو فيلم روائي تبلغ مدته 124 دقيقة، ومن بطولة مجموعة من أهم نجوم جيل التسعينيات، من بينهم النجم المكرَّم خالد النبوي في أحد أبرز أدواره التي رسخت مكانته على الساحة الفنية.

يتناول الفيلم قصة رام، الشاب الذي يترك حياة البدو والترحال لينطلق في رحلة بحث عن المعرفة في مصر الفرعونية، في لحظة تاريخية تموج بالمؤامرات السياسية. وبين عالمه القديم وعالم مصر المليء بالتغيرات، تتشكل ملامح مصيره الجديد وتُرسم رحلته الإنسانية التي تجمع بين الصراع الداخلي واكتشاف الذات والتحولات الكبرى التي يعيشها المجتمع من حوله.