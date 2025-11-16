خالد الغندور يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة في الهجوم

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن تفاصيل اتفاق النادي الأهلي على ضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الغندور، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: «الأهلي أنهى الاتفاق على ضم إبراهيما دياباتي، مهاجم نادي جايس السويدي».

وأوضح أن احتمالية انضمام دياباتي للأهلي بنسبة كبيرة كبيرة بداية من يناير المقبل، خاصة بعد توصية المدير الفني ييس توروب بضم اللاعب.

وأضاف الغندور، نقلاً عن مصدر داخل الأهلي، أن النادي اقترب من حسم الصفقة بشكل نهائي لتدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل الدولي الفلسطيني وسام أبوعلي إلى الدوري الأمريكي.