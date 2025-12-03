جاسم البديوي يؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الهجمات الإيرانية والإسرائيلية على قطر تؤكد أن أمن المنطقة ومصيرها واحد.

وقال البديوي خلال كلمته بالقمة الخليجية في البحرين : موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية ونؤكد ضرورة انهاء الاحتلال وقيامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.

كما أدان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجددا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، مؤكدا تضامنه الكامل معها.

وأضاف أمير الكويت، أن أي عدوان تتعرض له دولة عضو في هذا المجلس يمثل عدوانا مباشرا على جميع أعضائه.

كما شدد على التزام دولة الكويت الثابت بمواصلة العمل مع جمهورية العراق، بجميع التفاهمات والاتفاقات الثنائية ومنها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)، وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.