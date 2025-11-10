مجلس التعاون: الاستثمارات الخليجية بالسوق المصري ارتفعت لـ40 مليار دولار

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن التعاون المصري مع دول التعاون الخليجي يتيح الفرصة لمناقشة الكثير من القضايا، معتبرا مصر بيتا ثانيا لدول مجلس التعاون الخليجي.

ووجه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال فعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافته هذا المنتدي، مهنئا مصر على افتتاح المتحف المصري الكبير، وما حدث وأبهر العالم بالكامل.

وقال إنه يشكر وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، على المجهود الكبير الذي يتم من أجل توثيق العلاقات المصرية الخليجية، لذلك نشكره على ما يقوم به.

وأوضح أن العمل يتم لتعزيز الشراكة المشتركة وفتح العمل أمام القطاع العام والخاص، وأن هناك خطة عمل من 2024 وحتى 2028، وما يتم اليوم يعتبر أحد ثمار هذا المنتدي.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية شهدت نموا كبيرا بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وأن حجم التبادل التجاري من 2016 وحتى 2023 وصل إلى 167 مليار دولار، وهناك توقعات بزيادة معدلات التجارة بين الجانبين في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه في مجال الاستثمارات فقد ارتفعت الاستثمارات الخليجية في السوق المصري، إلى أكثر من 40 مليار دولار خلال 2023 - 2024 وهذا يدل على الامكانيات الهائلة التي يمكن أن تتم بالتعاون بين الجانبين، وأننا الآن أمام فرصة لتحقيق الأفضل للشعوب.