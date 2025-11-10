المؤبد لمتهم والمشدد 15 عامًا لـ8 آخرين.. أحكام رادعة لأعضاء الخلية الإعلامية الإرهابية

أصدرت محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، حكمها بالمؤبد لمتهم والسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين في اتهامهم في القضية رقم 12468 لسنة 2022 جنايات التجمع، المعروفة بـ"الخلية الإعلامية"، وعدم جواز نظر الدعوي لمتهمين اثنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، سكرتارية محمد السعيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم تهم تمويل جماعة إرهابية.