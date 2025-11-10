إقبال كثيف من المواطنين بمدرسة الجيزة القومية.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية إقبالًا كثيفًا من المواطنين، في إطار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.

وانطلقت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً، على مدار يومي الأحد والاثنين، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.

ويحق لنحو 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم داخل 5606 لجنة فرعية في محافظات المرحلة الأولى، التي تتضمن 142 مقعدًا بنظام القائمة و143 مقعدًا بالنظام الفردي.





يذكر أن قائمة واحدة فقط تخوض المنافسة في دوائر القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، وتضم قائمتين بعدد 40 و102 مرشحًا على التوالي.