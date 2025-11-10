قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير التموين يقرر ضخ دماء جديدة لتعزيز كفاءة الأداء داخل الوزارة

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة العمل الإداري، وضخ دماء جديدة في مختلف مواقع المسؤولية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التمكين وبناء قيادات شابة قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والتحديث، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتعيين الدكتورة دعاء نبيل بهي الدين مساعدًا للوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الدولة لتمكين الشباب، والاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة ذات الخبرات العلمية والعملية المتميزة في إدارة ملفات التعاون الدولي، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم استراتيجية الوزارة نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في مجالات التموين والتجارة الداخلية.

كما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين محمد نصر الدين محمد منصور رئيسًا للإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك بناءً على ما تم عرضه من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك دعمًا لجهود الوزارة في تعزيز التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأداء المؤسسي، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويعزز كفاءة إدارة منظومة العمل.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن القرارات الصادرة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتمكين الكفاءات ودعم القيادات المتميزة، وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من الخبرات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي القائم على الحوكمة، والتحول إلى منظومة إدارية أكثر كفاءة وفاعلية في خدمة المواطن.

وزارة التموين التجارة الداخلية الاستراتيجية الأمن الغذائي الاتفاقيات

