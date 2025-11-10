قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
متحدث الخارجية لـ "صدى البلد": "المنتدى المصري الخليجي" فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي

السفير تميم خلاف متحدث وزارة الخارجية
السفير تميم خلاف متحدث وزارة الخارجية
فرناس حفظي

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، الذي يُعد منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التنموية بين الجانبين، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية–الخليجية من زخم متصاعد في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن مشاركة السيد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي في منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي تأتي حرصا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المنتدى يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وما تشهده من زخم متصاعد في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج العربية، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وفرص واعدة وما توليه الحكومة من اهتمام بتشجيع الاستثمارات الخليجية ودعم الشراكات التنموية المشتركة.

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

