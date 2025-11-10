متحدث الخارجية لـ "صدى البلد": "المنتدى المصري الخليجي" فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، شارك وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، الذي يُعد منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التنموية بين الجانبين، في ظل ما تشهده العلاقات المصرية–الخليجية من زخم متصاعد في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، بأن مشاركة السيد وزير الخارجية د. بدر عبد العاطي في منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي تأتي حرصا على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المنتدى يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وما تشهده من زخم متصاعد في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج العربية، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات وفرص واعدة وما توليه الحكومة من اهتمام بتشجيع الاستثمارات الخليجية ودعم الشراكات التنموية المشتركة.