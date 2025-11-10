لحظة إنسانية بين النائب محمد أبو العينين وسيدة مسنة تشعل أجواء لجنة الدقي في انتخابات مجلس النواب

في مشهد إنساني مؤثر، امتزجت فيه مشاعر التقدير بالحب الشعبي، استقبلت سيدة مسنّة النائب المرشح محمد أبو العينين بتحية دافئة وابتسامة صادقة أمام مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود بالدقي، أثناء حضوره صباح اليوم للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

السيدة، التي حرصت على التواجد أمام اللجنة منذ الساعات الأولى من الصباح، بادرت برفع يديها بتحية تعبّر عن الاحترام والعرفان لما قدمه النائب من جهود خدمية وتنموية لأهالي الجيزة والدقي والعجوزة، لتتحول اللحظة إلى مشهد لافت يجسد العلاقة القوية التي تربط أبو العينين بأبناء دائرته.

وردّ النائب التحية بابتسامة عريضة ولمسة ودّ إنسانية، توقف خلالها للحظات لتبادل الحديث مع المواطنين الذين احتشدوا حوله، في أجواء يسودها الفخر الوطني والانتماء، وسط ترديد الأغاني الوطنية وارتفاع أعلام مصر التي زينت مداخل اللجان الانتخابية.

وشهد محيط اللجنة توافدًا متزايدًا للناخبين منذ الصباح الباكر، في أجواء من الحماس والفرحة، حيث شارك كبار السن والشباب والسيدات في الإدلاء بأصواتهم، مؤكدين حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في رسم مستقبل البلاد عبر صناديق الاقتراع.

وأكد عدد من الناخبين في تصريحاتهم أن حضور النائب محمد أبو العينين أثار حالة من البهجة والفخر، مشيرين إلى أنه رمز للعطاء والعمل الميداني، وله بصمات واضحة في دعم المشروعات الخدمية والتنموية داخل الدائرة وخارجها.

وتعد مدرسة الشهيد العميد عامر عبد المقصود واحدة من أبرز اللجان الانتخابية في الدقي، حيث تشهد سنويًا مشاركة كثيفة من المواطنين، وسط تنظيم محكم من رجال الأمن والهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير عملية التصويت على الجميع.

يُذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 انطلقت صباح اليوم الأحد في 14 محافظة، من بينها الجيزة، وتستمر على مدار يومين متتاليين، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية.