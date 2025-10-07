حبس المتهم بالتعدى على الفنان محمد الشقنقيرى سنة مع إيقاف التنفيذ

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول فى واقعة التعدي على الفنان محمد الشقنقيري، صاحب سلسلة مطاعم شهيرة وفنان بالابتزاز المالي، وفرض السطوة على الشقنقيري لجباية مبلغ 200 ألف جنيه تحت التهديد، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وبراءة ثلاثة أخرين.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم اتهامات تتضمن حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والتعدي على الشقنقيري، واستخدام القوة والتهديد لإجباره على دفع المبلغ المالي.

وكشف تحقيقات النيابة أن الواقعة حدثت في يومي 3 و24 مارس 2025 داخل دائرة قسم أول أكتوبر، حيث قام المتهمون بالتخطيط والتهديد للفنان بفرض سطوتهم عليه عبر استعراض القوة، إذ كان أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا، في محاولة للضغط عليه ودفعه إلى الانصياع لمطالبهم المالية.