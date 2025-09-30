السجن المشدد 10 سنوات لشخص بتهمة هـ.تك عرض طفـ.ل بالطالبية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة، شخص بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة الطالبية.



وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استغل براءة المجني عليه، واستدرجه إلى مسكنه ثم اعتدى عليه جنسيًا، مهددًا إياه بإفشاء أسراره لذويه إذا رفض الانصياع لرغباته الطفل،الذي يعيش في منطقة الطالبية، لم يتمكن من كتمان ما تعرض له حيث روى لوالدته تفاصيل الاعتداء لتتوجه على الفور إلى جهات التحقيق وتدلي بشهادتها.

كما، أن المتهم اعتاد استدراج المجني عليه والتعدي عليه بالقوة والتهديد وأكد ضابط المباحث القائم على التحريات أن ما جاء بأقوال الطفل يتفق مع ما تم التوصل إليه خلال الفحص.