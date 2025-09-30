مصرع شخص وإصابة سيدة نتيحة تعدي عاطل عليهما بسلاح ناري في أسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيبت سيدة نتيحة قيام عاطل بالتعدى عليهما بسلاح نارى بأسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى للمشرحة العمومية، ونقل السيدة المصابة للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان بلاغا يفيد بمصرع شخص، وإصابة سيدة بعد التعدى عليهما بواسطة عاطل بسلاح نارى وذلك بقرية منيحة التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث سقوط سيارة ميكروباص أجرة فى ترعة شمال أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، تلقى بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق نصر النوبة وسقوطها فى ترعة أمام قرية أدندان.

حادث

وأصيب فى الحادث 5 أشخاص، هم: خالد.م 17 سنة، جمال.ص 16 سنة، وأحمد.م 19 سنة، وعماد.س 27 سنة، جميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقه بالجسم، وعادل. ى 17 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج السيارة من الترعة.

ولقى 5 أشخاص مصرعهم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق الشلاتين شرق أسوان، وتم نقلهم إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عند تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغا يفيد بمصرع 5 أشخاص فى طريق حلايب وشلاتين، وتحديدا بالكيلو 35، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة وذلك للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

كما لقى شخص مصرعه، فيما تعرض 5 اشخاص آخرون لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل بمركز إدفو شمال أسوان ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة ، والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .